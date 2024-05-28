Бывший премьер Украины одним словом описал находящегося у власти Зеленского Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского самозванцем

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский является самозванцем. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Конституция государства ограничивает срок пребывания на должности президента пятью годами. По словам Азарова, Зеленский не провел выборы нового главы государства в необходимый срок.

Есть Конституция Украины, которая четко ограничивает срок пребывания президента пятью годами. Если в установленный срок Зеленский не провел выборы, то соответственно он становится самозванцем. Что тут думать? Тут все абсолютно ясно, — высказался Азаров.

Президент России Владимир Путин ранее в шутку посетовал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не командует ВСУ. Тогда, выразил уверенность российский лидер, решение кризиса уже было бы найдено. Путин отметил, что, если бы Киев возглавляли люди, которые руководствуются национальными интересами, решение конфликта уже бы нашли.

До этого Путин отметил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но не полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.