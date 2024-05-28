Путин: в конституции Украины не сказано о продлении полномочий президента

В Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной Рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента, заявил российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского президента.

По своей сути украинская государственность основана на идее не президентской, а парламентской республики, вполне логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе, — сказал Путин.

Глава России добавил, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок продолжается. Также Путин упомянул статью 111 Конституции Украины, в которой говорится о передачи верховной власти, то есть президента, спикеру парламента. Пост с 2021 года занимает Руслан Стефанчук.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, узурпировал власть, отменив выборы в стране. По словам парламентария, попытки украинского руководства оправдать военным положением нахождение Зеленского у власти противоречат конституции республики.

Зеленский ранее заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда истек срок его полномочий. В интервью представителям СМИ он порекомендовал обратиться к законам и конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.