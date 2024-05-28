Путин в шутку представил Лукашенко главнокомандующим ВСУ Путин в шутку посетовал, что Лукашенко не занимает должность главкома ВСУ

Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин и белорусский коллега Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, в шутку посетовал, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не командует ВСУ. Тогда, выразил уверенность российский лидер, решение кризиса уже было бы найдено, передает РИА Новости.

К сожалению, пока Александр Григорьевич [Лукашенко] военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы давно завершили этот конфликт, причем [пришли бы] к взаимному удовлетворению, — заявил глава государства.

Путин отметил, что если бы Киев возглавляли люди, которые руководствуются национальными интересами, решение конфликта уже нашли бы.

Российский лидер предположил, что задумка западных «хозяев» Киева заключается в том, чтобы руководство Украины несло на себе бремя непопулярных решений, таких как понижение призывного возраста. По мнению президента, после этого союзники Киева постепенно сменят власть в стране.

Путин также отметил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он заявил о необходимости проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.