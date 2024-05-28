Путин раскрыл задумку западных «хозяев» Украины Путин: Запад хочет переложить на Киев ответственность за непопулярные решения

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Президент РФ Владимир Путин

Задумка западных «хозяев» Киева заключается в том, чтобы руководство Украины несло на себе бремя непопулярных решений, таких как понижение призывного возраста, предположил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. По мнению российского лидера, после этого союзники Киева постепенно сменят власть в стране.

Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, — сказал он.

По мнению Путина, затем Запад заменит представителей исполнительной власти Украины таким образом, чтобы в послужном списке новой правящей элиты не было прежнего негатива.

Путин также отметил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.

Глава России добавил, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок продолжается. Также Путин упомянул статью 111 Конституции Украины, в которой говорится о передаче верховной власти, то есть президента, спикеру парламента. Пост с 2021 года занимает Руслан Стефанчук.