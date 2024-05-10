Стало известно, кто может занять пост министра финансов России РБК: Силуанов останется на посту министра финансов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Антон Силуанов останется министром финансов России в новом правительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники. При этом официальных данных об этом еще нет.

Силуанов на протяжении 13,5 года возглавляет данное ведомство. В 2011 году он был назначен исполняющим обязанности министра финансов, а затем в декабре того же года стал главой министерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Депутаты 10 мая примут решение по этому вопросу, уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что кандидатура Мишустина на пост премьера была ожидаемой. По словам депутата, он хорошо зарекомендовал себя во время пандемии и в условиях спецоперации. Кроме того, при Мишустине экономика страны показала устойчивость и обошла многие западные государства.

Также Путин заявил, что правительство РФ продемонстрировало эффективную работу в сложных условиях. По его словам, практика последних лет показывает, что в целом у кабмина получается достигать необходимых для страны результатов.