Путин оценил работу кабмина РФ в сложных условиях Путин: в сложных условиях кабмин РФ сделал немало

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ продемонстрировало эффективную работу в сложных условиях, пишет РИА Новости. По его словам, практика последних лет показывает, что в целом у кабмина получается достигать необходимых для страны результатов.

Мы недавно оценивали предыдущие годы работы правительства и можно сказать, что было сделано много в сложных условиях, — подчеркнул президент.

Встреча главы государства с Мишустиным состоялась до его прибытия в Госдуму для утверждения на пост премьера. Перед пленарным заседанием нижней палаты парламента будет рассмотрена кандидатура Мишустина на пост главы правительства. До этого он провел встречи с фракциями.

Ранее сообщалось, что и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что никаких пауз в работе правительства РФ не будет. Он добавил, что кабмин сделает все для развития экономики страны.

Также в Госдуме рассказали, что Мишустин возглавил правительство России в период сложнейших вызовов. Так, с момента начала работы премьер-министра на страну обрушились пандемия, беспрецедентное количество санкций, введенных против России, СВО и террористическая угроза.