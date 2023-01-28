Стало известно, кто может получить отсрочку от мобилизации в первую очередь Картаполов: ГД изучит 20 проектов по отсрочкам от мобилизации

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Сейчас Госдума рассматривает около 20 законопроектов по отсрочкам от мобилизации в стране, заявил в своем Telegram-канале глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в первую очередь речь идет о родителях детей с инвалидностью, а также об отцах троих детей.

В настоящее время в «законодательном пакете» Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме. Каждый из них затрагивает отдельную категорию. В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания. Работа продолжается, и она не останавливалась, идет согласование. Все вопросы мы держим на контроле, — написал Картаполов.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва. По ее словам, Картаполов передал, что текст поправок получил положительное заключение Минобороны.

Сам Картаполов впоследствии сказал, что не сообщал Останиной о поддержке отсрочки со стороны Минобороны и вообще ничего не знает об этом. Он отметил, что все законопроекты об отсрочке от призыва по мобилизации находятся на проработке в Госдуме.