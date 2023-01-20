Минобороны РФ поддержит отсрочки от призыва для некоторых россиян Депутат Останина: Минобороны РФ поддержит отсрочки от призыва для отцов детей-инвалидов

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Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва, заявила в беседе с «Коммерсантом» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, у граждан, претендующих на отсрочку, должно быть по-прежнему четверо детей, однако возраст старшего из них предлагается повысить до 18.

Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров. Количества детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится — четыре, но правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет, — сказала Останина.

Как уточняют авторы публикации, дискуссия о поправках в законодательство развязалась после известий о гибели в Макеевке отца двоих детей, у одного из которых был диагностирован синдром ДЦП. Два законопроекта с поправками внесла сама Останина, еще два были предложены фракцией «Справедливая Россия — За правду». Кроме этого, проект закона об отсрочке от призыва для единственных сыновей одиноких родителей-пенсионеров внесли в Думу депутаты от партии «Новые люди».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об отсрочке от срочной службы для граждан призывного возраста, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, будет решен в ближайшее время. Он отметил, что предприятия ОПК сейчас загружены, работа проходит в три смены. По словам главы государства, работники оборонки не попали под частичную мобилизацию.