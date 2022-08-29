Песков рассказал, зачем Путин поедет в Калининград Песков: Путин приедет в Калининград 1 сентября ко Дню знаний, «но не только»

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Калининград с рабочим визитом 1 сентября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Поездка будет приурочена ко Дню знаний, «но не только», передает РИА Новости.

<...> И во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только, — сказал Песков.

В начале августа в Сочи Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более четырех часов. В ходе беседы они договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

Позднее в Сочи российский лидер встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Президент России заявил, что Москва и Нур-Султан готовятся провести совместные учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме этого, Путин отметил сотрудничество двух стран в космической сфере. Токаев, в свою очередь, заявил, что оснований для пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет, и динамика торговли между двумя странами является положительной.