Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в рамках ОДКБ Путин рассказал, что Минобороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

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Президент России Владимир Путин

Москва и Нур-Султан готовятся провести совместные учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме этого, российский лидер отметил сотрудничество двух стран в космической сфере.

Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, Министерство иностранных дел, Министерство обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее, — сказал Путин.

Токаев, в свою очередь, заявил, что оснований для пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет, и динамика торговли между двумя странами является положительной. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 34,4%. Также с обеих сторон растут инвестиции. С российской стороны они достигли $17 млрд.

Кроме того, на встрече лидеры стран подчеркнули, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном. Токаев отметил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ в октябре.

19 августа Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом. В Кремле сообщили, что в ходе переговоров главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута тема двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в этом году.