Стало известно, когда начнутся испытания комплекса «Рокот» Шойгу сообщил, что испытания «Рокота» начнутся в декабре 2024 года

Фото: Андрей Моргунов/ТАСС

Старт ракеты-носителя Рокот, 2010 г

Испытания ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот» назначены на декабрь 2024 года, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время визита на космодром «Плесецк». Министр уточнил, что сейчас идут работы по модернизации комплекса.

Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», испытание которого планируется начать в декабре текущего года, — сказал Шойгу.

Ракета-носитель «Рокот» ориентирована на вывод космических аппаратов массой до двух тонн на низкие околоземные орбиты (примерно 800 киометров над уровнем моря). Она была создана на основе снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что в 2027 году запланирован запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным двигателем. Он уточнил, что запуск совместят с испытаниями нового пилотируемого корабля.

Также в Роскосмосе рассказали, что провели первые контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191М, который предназначен для «Ангара-А5М». Благодаря увеличенной тяге ракета-носитель сможет выводить на орбиту более тяжелые грузы, в том числе модули перспективной российской орбитальной станции.