Дмитрий Винокуров

Стало известно, какой урон Севастополю был нанесен при новой атаке ВСУ Развожаев: три дома и семь авто повреждены при атаке ВСУ на Севастополь

29 июня 2024 в 19:46

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ