Семь автомобилей и три частных дома повреждены при атаке ВСУ на Севастополь, произошедшей утром 29 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он уточнил, что четыре человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести, одного из них сразу отпустили на амбулаторное лечение.
Получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах нескольких квартир. Получили повреждения семь автомобилей и один мотоцикл, — написал Развожаев.
По словам губернатора, из-за удара нарушена работа линий электропередачи в Балаклаве, дома на ряде улиц в данном районе временно остались без электричества. Подача энергии была восстановлена к 16:00.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил о прямой связи США с атаками ВСУ на Севастополь, так как американские разведывательные беспилотники направляют удары. По его словам, данные дроны несут угрозу мирному населению Севастополя и Крыма,
До этого Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе, осколки упали в прибрежной зоне. Известно, что в районе Ялтинского кольца произошло возгорание травы.