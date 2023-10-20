Стало известно, что Путин обсудил с Совбезом РФ Кремль: Путин обсудил с Совбезом РФ внедрение современных технологий для обороны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер предложил обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства, — сказал Путин.

Ранее в издании The New York Times сообщали, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что ракета с ядерным двигателем не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка, из-за дальности полета.

По его словам, скорее всего, базироваться она будет под землей или на наземной мобильной установке. Он предположил, что она получит ядерный заряд в «десятки или сотни мегатонн». Суконкин объяснил, что технология предназначена для уничтожения стратегически важных объектов.

Военный эксперт заявил, что такие ракеты дополнят российскую ядерную триаду, ничего не заменяя, поскольку у нее принципиально другая тактика применения. Он добавил, что работы над такими ракетами велись в США еще в 70-е, но их заморозили из-за отсутствия необходимых технологий.