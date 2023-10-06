В США запаниковали после заявления Путина о возможностях российского оружия MWM: США пора беспокоиться из-за слов Путина о возможностях российского оружия

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод

США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях вооружения ВС РФ, пишет Military Watch Magazine. К такому выводу журналисты издания пришли после визита главы государства на Обуховский завод, где он сообщил, что по совокупному выпуску ракет класса «земля — воздух» Россия опережает весь мир.

В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет «земля — воздух» Россия опережает весь остальной мир, — говорится в публикации.

Авторы признали, что конкурировать с Россией на этом направлении могут Китай и Северная Корея, однако они не раскрывают объемы своего ракетного производства.

Ранее в издании The New York Times сообщали, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Военный эксперт Алексей Суконкин на этом фоне рассказал, что ракета с ядерным двигателем не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка, из-за дальности полета. По его словам, скорее всего, базироваться она будет под землей или на наземной мобильной установке.

Накануне Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия почти закончила работу над современными образцами стратегического вооружения. В частности, как отметил глава государства, проведено успешное испытание «Буревестника», а ракета «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство.