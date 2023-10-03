«Десятки мегатонн»: военэксперт о секретной российской ракете «Буревестник» Военэксперт Суконкин: ракета «Буревестник» сможет нести заряд в десятки мегатонн

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что крылатая ракета «Буревестник», вероятно разрабатываемая Россией, получит ядерный заряд в «десятки или сотни мегатонн». Он объяснил, что технология предназначена для уничтожения стратегически важных объектов.

Скорее всего, «Буревестник» предназначен для поражения стратегических целей — важных городов, промышленных центров вероятного противника термоядерным зарядом. Предположу, речь идет о мощности в десятки-сотни мегатонн. Но ядерное оружие гораздо эффективнее в качестве фактора сдерживания. Сдерживание — это обращение к разуму тех, кто принимает решения, — подчеркнул Суконкин.

По его словам, «Буревестник» получит практически неограниченные время и дальность полета, а также ядерную энергетическую установку. Он не исключил, что еще одной уникальной чертой станет малозаметность.

Накануне американская газета The New York Times предположила, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил, что у России нет сдерживающих факторов для применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что его использование возможно в случае, если другое государство попытается нарушить суверенитет РФ или нанести удар по ее критической инфраструктуре.