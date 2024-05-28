«Стабильная и легитимная власть»: в ГД выступили за признание «Талибана» Депутат Чернышов назвал признание «Талибана» победой российской дипломатии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) является единственной стабильной и легитимной властью в Афганистане, его признание можно назвать определенной победой российской дипломатии, заявил NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он напомнил, что США вскормили и поощряли талибов в 1960-1970-е годы для дестабилизации советских границ и смещения просоветского руководства в Афганистане. Однако, по мнению парламентария, в 1990-е годы «Талибан» обрел самостоятельность и реальную власть в этой стране.

В 1990-е годы «Талибан» обрел самостоятельность и реальную власть в своей стране, после чего США попытались его уничтожить. Но 20-летняя кампания ничего им не дала, а лишь усилила ненависть мусульманского мира к Вашингтону. И теперь «Талибан» — это единственная стабильная и легитимная власть в Афганистане. Да, нам могут не нравится их порядки, их культура, их внутренняя политика, но изменить это сейчас невозможно. Поэтому признание «Талибана» в качестве полновесной власти Афганистана — именно так я бы интерпретировал снятие статуса экстремистской организации — это определенная победа российской дипломатии, — сказал Чернышов.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «Талибан» представляет в Афганистане реальную власть, поэтому и появилось предложение исключить движение из списка запрещенных организаций. Он уточнил, что с этой страной Россия исторически развивала полноформатные двусторонние отношения, поэтому нужно оставлять возможность продолжать вести диалог с Кабулом.