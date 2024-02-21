«Собаке — собачья смерть»: Медведев об убийстве перебежчика Кузьминова Медведев назвал собачьей смерть перебежчика Кузьминова

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит причин для сожалений по поводу убийства в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который угнал военный вертолет на Украину. Он назвал его смерть собачьей. Отрывок интервью он опубликовал в своем Telegram-канале.

Собаке — собачья смерть! — сказал политик российским журналистам.

Как пишет The Times, полиция Испании не исключает, что к убийству бывшего российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет ВС РФ на Украину, причастна «русская мафия» или российские разведслужбы. По данным издания, правоохранительные органы изучают эту версию.

До этого факт смерти пилота подтвердил представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов. Кузьминову предлагали остаться на Украине, уточнил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, на территории страны летчика могли бы защитить.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для его передачи Вооруженным силам Украины, а также, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым.