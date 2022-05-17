Слуцкий потребовал снять мораторий на смертную казнь для нацистов

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий / Фото ГД РФ

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий во время пленарного заседания выступил за снятие моратория на смертную казнь для нацистских преступников. По его мнению, они достойны настолько сурового наказания.

Если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю своё предложение сделать исключение из моратория на применение смертной казни в России и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры! — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что считает нацистов «зверями в человеческом обличии». По его мнению, люди, «руки которых по плечи в крови женщин, стариков и детей», должны получить самое суровое наказание, поскольку являются военным преступниками.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил принять постановление, запрещающее обмен «нацистских преступников». Председатель парламента Вячеслав Володин поддержал инициативу и поручил комитету по обороне и безопасности подготовить необходимые документы.