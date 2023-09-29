Слуцкий назвал способ развернуть розничные цены на топливо вспять Слуцкий призвал жестко ограничить экспорт бензина и ДТ для снижения цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с NEWS.ru призвал жестко ограничить «серый» вывоз бензина и дизеля за границу, чтобы «развернуть розничные цены на топливо вспять». Депутат Госдумы добавил, что для этого необходимо сформировать перечень экспортеров, имеющих право продавать горючее на внешних рынках.

Чтобы развернуть розничные цены на топливо вспять, «серый» вывоз бензина и дизеля за границу должен быть жестко ограничен. Для этого необходимо сформировать перечень экспортеров, которые имеют право продажи на внешние рынки этих нефтепродуктов. При этом продажа российского его на рынки недружественных стран вообще должна быть исключена. Все остальные продавцы должны реализовывать топливо только на внутреннем рынке, — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что рост цен на бензин «больно бьет» по семейному бюджету россиян и приводит к синхронному повышению цен на остальные товары.