Путин призвал направлять бензин на рынок России, потом уже на экспорт

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Президент России Владимир Путин призвал поставлять топливо сначала на внутренний рынок, и только потом зарабатывать на его продаже посредством экспорта. Он подчеркнул, что цены на топливо растут, несмотря на принятые меры. По его словам, которые приводит РИА Новости, потребителя, который ждет результатов, мало интересует, «что происходит в этих звеньях».

В сентябре стоимость литра бензина выросла на восемь рублей, и только 21 числа мы ввели запрет на экспорт дизельных продуктов. На бирже наблюдается снижение, тем не менее, в рознице цена растет, — сказал глава государства.

Путин также призвал плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за рост цен на бензин.

Мы же знаем, из-за чего это [рост цен на топливо] происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя [топливо] на экспорт, — подчеркнул президент.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов допустил снижение цен на бензин и дизель в России до уровня двухмесячной давности. По его прогнозу, в случае сохранения запрета на экспорт топлива бензин АИ-92 подешевеет до 48 рублей за литр, а АИ-95 — до 53 рублей.

До этого стало известно, что в России начали падать оптовые цены на топливо. Эксперты считают, что это реакция на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов, а также на уже введенный запрет на экспорт бензина и дизеля.