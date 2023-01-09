Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты пыток российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, сообщается на сайте ведомства. Так, один из них рассказал, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в результате чего у него полностью выбиты верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, он не видел, так как ему на голову был надет мусорный пакет.
Еще один военнослужащий рассказал, что во время нахождения в плену ему скотчем завязали глаза. Его допрос продолжался на протяжении 10 суток, во время которых его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. В результате указанных действий у российского военнослужащего отбиты колени, сломаны пальцы, стал плохо видеть правый глаз, плохо слышит правое ухо. Кроме того, военнослужащие националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые проводили допрос, угрожали зарезать или застрелить его.
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку каждому такому случаю, — подчеркивается в сообщении.
31 декабря в Минобороны сообщили, что с Украины на родину из плена возвращены 82 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что военным грозила смертельная опасность. В столице солдаты пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ, которым грозила смертельная опасность. В ведомстве уточнили, что солдат вернули на родину в результате переговоров с украинскими властями. Военных доставили в московские больницы при Минобороны самолетами ВКС России для прохождения лечения с дальнейшей реабилитацией.
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что восемь военных Народной милиции республики вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом. Она отметила, что все эти бойцы подвергались жестоким пыткам.