В ЛНР заявили о возвращении из украинского плена восьми военнослужащих Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила о возвращении восьми военнопленных

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Восемь военных Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате обмена пленными между Москвой и Киевом, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что все вернувшиеся бойцы подвергались жестоким пыткам в плену. Сердюкова подчеркивает, что военнослужащие нуждаются в лечении.

В результате очередного обмена военнопленными между РФ и Украиной домой вернулись восемь военнослужащих ЛНР. Почти все подвергались жестоким пыткам в плену, поэтому сейчас нуждаются в серьезном лечении и реабилитации, — сообщила Сердюкова.

Ранее Минобороны России показало кадры возвращения 50 солдат ВС РФ из украинского плена. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения с последующей реабилитацией в медучреждениях.

26 ноября Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись девять военнослужащих. В ведомстве отметили, что солдатам грозила смертельная опасность.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.