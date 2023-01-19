«Симптом заболевания»: в Совфеде оценили слова Зеленского о Путине Цеков: слова Зеленского о Путине являются симптомом серьезного заболевания

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его российского коллеги Владимира Путина, возможно, нет в живых, могут свидетельствовать о серьезном заболевании украинского лидера, заявил российский сенатор Сергей Цеков заявил NEWS.ru. По его мнению, у Зеленского начались галлюцинации из-за алкоголя и наркотиков.

Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации, он начинает галлюцинировать и высказывать подобные сомнения. А как по-другому это можно оценить? Передозировка от всего — и алкоголь, и наркотики. Вы посмотрите на него, он стопроцентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается, — поставил диагноз Цеков.

Сенатор также добавил, что его не интересует мнение Зеленского о легитимности Путина.

Плевать мы хотели на их признание, непризнание. И на мнение Зеленского, и на мнение американцев. Мы признаем Путина президентом, наша страна признает его руководителем, видит его. Это самое главное. А эти деятели признавали президентами Тихановскую, Гуайдо, и что? Как раз их признание ничего не стоит. Уже не знают, что сказать и что придумать, — резюмировал сенатор.

Как стало известно ранее, Зеленский не уверен в том, что его российский коллега жив. Этими сомнениями политик поделился в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. Так Зеленский объяснил свое нежелание садиться с Путиным за стол переговоров. По словам украинского лидера, он не знает, кто именно принимает решения в России.