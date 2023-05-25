Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против Москвы и Минска

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Коллективный Запад ведет сегодня, по сути, необъявленную войну против России и Белоруссии, военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Он подчеркнул, что страны Запада разворачивают дополнительные воинские контингенты и военную инфраструктуру, а также активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства, передает РИА Новости.

Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну, — заявил глава российского военного ведомства.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что Минск заинтересован в развитии стратегических союзнических отношений с Москвой.

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что США попытаются начать диалог с Россией о нестратегическом ядерном вооружении, не выполнив предварительных условий. Вашингтон никогда не выведет боезаряды данного класса из Европы — это на грани фантастики, отметил он.