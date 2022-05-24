Шойгу: РФ замедляет темпы наступления ради эвакуации мирных жителей Украины

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения задач, несмотря на санкции и помощь Запада Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ. По его словам, Вооружённые силы РФ замедляют темпы наступления, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. Для этого объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры.

Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения, — добавил он.

Он напомнил, что российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а также указал, что для выхода жителей из окружённых населенных пунктов создаются охраняемые гуманитарные маршруты.

Министр добавил, что западные страны в срочном порядке организовали поставки оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Кроме того, была создана широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества касательно подлинных причин кризиса.

Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, — сказал Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что число иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, превышает шесть тысяч.

Ранее днём секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил с позицией, что Россия не гонится за сроками в ходе проведения специальной военной операции. Он отметил, что для искоренения нацизма на 100% требуется время, иначе ситуация может вновь повториться в ближайшем будущем.