Патрушев: Россия не гонится за сроками в ходе СВО на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Россия не гонится за сроками в ходе проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что для того чтобы искоренить нацизм на 100%, требуется время, иначе ситуация может вновь повториться в ближайшем будущем.

Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме, — подчеркнул Патрушев.

При этом, по его словам, удивляет то, что в США и других западных странах никто не хочет замечать нацизма. Секретарь Совбеза отметил, что это произойдёт, только если «озверевшие украинские молодчики начнут буянить на их улицах».

Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чем разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками «Азова», которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса, — задался вопросом Патрушев.

По его словам, Россия также вправе запросить репарации от стран, которые спонсировали нацистов на Украине, и преступного киевского режима. Донецкая и Луганская Народные Республики должны требовать от них «возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США стремятся любыми способами затянуть операцию России на Украине. Таким образом они надеются нанести максимальный ущерб Москве.