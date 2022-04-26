Посол Антонов уличил США в затягивании операции России на Украине Посол Антонов: США стремятся любыми способами затянуть спецоперацию России на Украине

США стремятся любыми способами затянуть операцию России на Украине. Таким образом они надеются нанести максимальный ущерб Москве. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца, — указал Антонов.

Он добавил, что американская администрация просит у конгресса увеличить объём средств на оказание военной помощи Украине, хотя её общий объём уже достиг $4 млрд. Антонов, полагает, что таким образом Вашингтон хочет сохранить очаг нестабильности в Европе, сплотить вокруг себя западных союзников и удерживать свои позиции на мировой арене.

При этом образ России как внешней угрозы правящие круги страны активно эксплуатируют для отвлечения граждан от «собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем» в стране.

Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом, — отметил Анатолий Антонов.

Ранее посол России в Вашингтоне сообщил, что отъезд до 30 июня российских дипломатов из США нанесёт серьёзный удар по работе дипмиссии РФ в Соединённых Штатах. По его словам, США в действительности не готовы рассматривать кандидатуры российских дипломатов на замену высылаемым из страны.