США стремятся любыми способами затянуть операцию России на Украине. Таким образом они надеются нанести максимальный ущерб Москве. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.
Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца, — указал Антонов.
Он добавил, что американская администрация просит у конгресса увеличить объём средств на оказание военной помощи Украине, хотя её общий объём уже достиг $4 млрд. Антонов, полагает, что таким образом Вашингтон хочет сохранить очаг нестабильности в Европе, сплотить вокруг себя западных союзников и удерживать свои позиции на мировой арене.
При этом образ России как внешней угрозы правящие круги страны активно эксплуатируют для отвлечения граждан от «собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем» в стране.
Все это наводит на мысль о том, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом, — отметил Анатолий Антонов.
Ранее посол России в Вашингтоне сообщил, что отъезд до 30 июня российских дипломатов из США нанесёт серьёзный удар по работе дипмиссии РФ в Соединённых Штатах. По его словам, США в действительности не готовы рассматривать кандидатуры российских дипломатов на замену высылаемым из страны.