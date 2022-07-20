Сенатор раскрыл, на границе с каким государством может закончиться СВО Сенатор Цеков не исключил, что после слов Лаврова СВО закончится на границе с Польшей

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменении целей СВО после получения Киевом дальнобойных орудий, в том числе РСЗО Himars, может означать полное вытеснение ВСУ, нацбатов и сил теробороны за пределы Украины. Член Совфеда не исключил, что спецоперация РФ закончится «на польской границе».

На польской границе — это программа максимум. Тогда не будут обстреливаться ни территории РФ, ни освобожденные регионы Украины, ни ЛНР с ДНР. Сейчас Киев нарастил обстрелы Херсонской и Запорожской областей, делает заявления по Крыму. Чтобы лишить их такой возможности, надо фактически ВСУ, нацбаты и тероборону, сопротивляющиеся РФ, вытеснить за пределы Украины, но это программа максимум, — подчеркнул Цеков.

Собеседник добавил, что на месте нынешней Украины либо появится «абсолютно лояльное к РФ государство, прошедшее денацификацию и демилитаризацию», либо все области, включая Западную Украину, войдут в состав России.

Если регионы Украины захотят стать частью РФ, то я не исключаю, что все области войдут в состав России, в том числе Западная Украина, учитывая, что последние не такие уж крутые вояки, а в боевых действиях принимают участие в основном представители центра и востока Украины, которых насильно отправляют противодействовать ВС РФ, а западенцы сбежали за границу. Сегодня они русофобы, завтра станут русофилами. Присоединение любого количества областей Украины к России означает полное поражение современной мракобесной Украины, которой руководит Зеленский, — подытожил Цеков.

Накануне Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине изменились. Теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики, но и Херсонская и Запорожская области. Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше. По словам Лаврова, Москва не может допустить того, чтобы на подконтрольной киевским властям территории Украины находилось оружие, представляющее прямую угрозу России и республикам Донбасса.

Министр добавил, что цели спецоперации остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее Лавров отметил, что США и Великобритания не просто накачивают Украину оружием, но и заставляют использовать его более рискованно. Они также хотят столкнуть Россию с Европой, поскольку им это выгодно, уверен дипломат.