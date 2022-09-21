Секретарь СПЧ: ограниченно годных к службе россиян призывать не будут

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Комплекты знаков различия в сборном пункте военного комиссариата

Россиян, ограниченно годных к службе, призывать не будут, сообщил РИА Новости секретарь Совета по правам человека (СПЧ) Александр Точенов. По его словам, такая мера не предусмотрена законом.

Есть закон, тут даже указ ни при чем. Если ограниченно годен к строевой, нестроевой, <…> там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья​, — сказал Точенов.

Ранее стало известно, что отсрочку от призыва по мобилизации получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса. Категории россиян, которым предоставят право на отсрочку, и порядок его предоставления, будут определяться правительством РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Глава страны подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. По его словам, это 1% мобилизационного ресурса страны. Глава Минобороны добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.