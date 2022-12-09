В Стамбуле проходит встреча России и США по «вопросам-раздражителям»

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Встреча на уровне директоров профильных департаментов России и США проходит в Стамбуле, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в ее рамках обсуждаются работа дипломатических представительств и «раздражители» в двухсторонних отношениях, передает РИА Новости.

Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов, это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых «раздражителей» в двухсторонних отношениях.... Отсылка к раздражителям означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства России в США и США в России, — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что контакты с США на эту тему были возобновлены после некоторой паузы. Рябков подчеркнул, что это «политический сигнал о чем-то, что Россия возобновляет разговор с США по крупным вопросам, это просто рабочий момент».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США проявляют высочайший уровень токсичности и враждебности по отношению к России на всех уровнях. Она отметила, что негативная ситуация в российско-американских отношениях вынудила Москву перенести проведение запланированного заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

28 ноября в МИД РФ заявили, что заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок.

Рябков отметил, что Россия не смогла согласовать с Соединенными Штатами Америки программу консультаций по Договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, у властей США нет никакого желания двигаться далее по приоритетам РФ в сфере ДСНВ, они фокусируются только на возобновлении инспекций. Несмотря на это, подчеркнул Рябков, Россия в будущем предложит США новые даты переговоров по ДСНВ. Дипломат отметил, что они вряд ли произойдут до конца 2022 года.