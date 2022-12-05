Россиянам запретили митинговать у школ, церквей и зданий госорганов Путин подписал закон о запрете митингов у зданий школ, церквей и госорганов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий проведение митингов у зданий госорганов, образовательных и медицинских учреждений, а также на транспортных объектах и вблизи храмов. Помимо этого он разрешил региональным властям дополнительно устанавливать места, в которых запрещено проводить массовые акции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в списке запрещенных мест значатся здания органов публичной власти, школы, университеты, больницы, автовокзалы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, порты, церкви, а так же прилегающие к ним территории. Запрет распространится и на территории рядом с объектами жизнеобеспечения, которые в том числе обеспечивают работу электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

До настоящего момента проведение митингов было запрещено только у зданий судов, оперативных служб, учреждений ФСИН, а также у резиденций президента России.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в ряде российских городов, в том числе в Москве, прошли протестные акции против частичной мобилизации. По данным правозащитников, было задержано свыше тысячи их участников, из которых 394 — в столице.