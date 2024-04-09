Госрегистрация непосредственно договора дарения земельного участка не требуется, но данная процедура нужна для оформления перехода права владения, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий добавил: сельскохозяйственные объекты нельзя дарить иностранцам.
Из ограничений также важно учесть, что законные представители не могут кому-то подарить земельные участки, которые принадлежат детям до 14 лет и недееспособным гражданам. Чтобы подарить земельный участок, сначала нужно составить и подписать договор дарения (обязательно в письменной форме), — подчеркнул Гаврилов.
Собеседник напомнил: в договоре нужно обязательно указать, что земельный участок переходит в собственность другому человеку безвозмездно. Депутат отметил: не будет лишним изложить сведения об отсутствии фактов ареста, залога и иных ограничений прав на объект, а также строения на нем.
Нотариальное удостоверение договора не обязательно. Исключение составляют, в частности, сделки по отчуждению земельного участка, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, которые подлежат нотариальному удостоверению, — рассказал Гаврилов.
Парламентарий также заявил: если договор удостоверен нотариально, заявление о госрегистрации прав и прилагаемые к нему документы представить в Росреестр нотариус, если стороны сделки не возражают. Депутат напомнил: исключение составляет случай, когда в ЕГРН содержится отметка о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника (его законного представителя) и договор подписан от имени правообладателя его представителем по доверенности.
В остальных случаях документы могут быть представлены гражданами самостоятельно. Если договор удостоверен нотариально, то с заявлением о государственной регистрации может обратиться любая сторона сделки. Проведенная государственная регистрация всегда удостоверяется выпиской из ЕГРН, которая может быть направлена вам в электронной форме, — подытожил Гаврилов.
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