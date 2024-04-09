Россиянам объяснили, как правильно оформить дарение земельного участка Депутат Гаврилов: договор дарения участка земли не требует госрегистрации

Госрегистрация непосредственно договора дарения земельного участка не требуется, но данная процедура нужна для оформления перехода права владения, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий добавил: сельскохозяйственные объекты нельзя дарить иностранцам.

Из ограничений также важно учесть, что законные представители не могут кому-то подарить земельные участки, которые принадлежат детям до 14 лет и недееспособным гражданам. Чтобы подарить земельный участок, сначала нужно составить и подписать договор дарения (обязательно в письменной форме), — подчеркнул Гаврилов.

Собеседник напомнил: в договоре нужно обязательно указать, что земельный участок переходит в собственность другому человеку безвозмездно. Депутат отметил: не будет лишним изложить сведения об отсутствии фактов ареста, залога и иных ограничений прав на объект, а также строения на нем.

Нотариальное удостоверение договора не обязательно. Исключение составляют, в частности, сделки по отчуждению земельного участка, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, которые подлежат нотариальному удостоверению, — рассказал Гаврилов.

Парламентарий также заявил: если договор удостоверен нотариально, заявление о госрегистрации прав и прилагаемые к нему документы представить в Росреестр нотариус, если стороны сделки не возражают. Депутат напомнил: исключение составляет случай, когда в ЕГРН содержится отметка о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника (его законного представителя) и договор подписан от имени правообладателя его представителем по доверенности.

В остальных случаях документы могут быть представлены гражданами самостоятельно. Если договор удостоверен нотариально, то с заявлением о государственной регистрации может обратиться любая сторона сделки. Проведенная государственная регистрация всегда удостоверяется выпиской из ЕГРН, которая может быть направлена вам в электронной форме, — подытожил Гаврилов.

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