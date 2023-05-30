Россиянам могут запретить снимать беспилотники Депутат ГД Гурулев заявил о подготовке закона об уголовной ответственности за съемку дронов

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В России может быть принят закон об уголовной ответственности за съемку беспилотников, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев Telegram-каналу SHOT. По мнению парламентария, при обнаружении БПЛА в небе жителям достаточно сообщить экстренным службам его местоположение. Поводом для его слов стали утренние прилеты дронов по жилым домам в Москве.

Можно вниз сбегать, можно дома переждать. Первое, что надо сделать, — сообщить по номеру 112, что видели беспилотник: район такой-то, точка такая. Это оптимальный вариант для того, что есть. Больше делать ничего не надо, [а снимать его на видео] тем более. Мы сейчас, я думаю, инициируем закон и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку, — сказал депутат.

Ввести уголовную ответственность за съемку вражеских БПЛА, как и за фиксацию работы российской системы ПВО, уже предложил член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что беспилотники ВСУ смогли долететь до Москвы в обход районов расположения средств ПВО. По его словам, военные справились с задачей, поскольку дронам не удалось поразить ни одного военного или государственного объекта, при этом жилым домам в столице также не было нанесено серьезных повреждений.

Минобороны РФ 30 мая сообщило, что Украина задействовала для атаки по Москве восемь беспилотников самолетного типа, все они были уничтожены. Пять дронов сбил комплекс «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.