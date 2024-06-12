Россия ведет переговоры об отмене визового режима с шестью странами Решетников: РФ ведет переговоры об отмене виз со странами Ближнего Востока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент Россия ведет переговоры об отмене визового режима с властями шести стран, сообщил министр экономики Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй». Речь идет о государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма, передает «Интерфакс».

Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. С Мьянмой обсуждаем этот вопрос. Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года, — заявил Решетников.

Министр также рассказал, что в прошлом году благодаря безвизовому режиму Россию посетили порядка 400 тысяч иностранных туристов. По его словам, параллельно с работой в этом направлении запущен механизм группового въезда с Китаем и Ираном. Также ведется плотная работа с коллегами из Индии.

Ранее сообщалось, что введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступили в силу в среду, 29 мая. Они коснутся тех, кому виза была выдана до весны 2022 года, а также владельцев визы других стран Шенгена.