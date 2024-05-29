Норвегия ограничила въезд в страну для российских туристов Введенные Норвегией ограничения на въезд для россиян вступили в силу с 29 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях, вступили в силу в среду, 29 мая. Они коснутся тех, кому виза была выдана до весны 2022 года, а также владельцев визы других стран Шенгена, передает пресс-служба МИД страны.

Речь идет о россиянах, прибывающих в страну в туристических и других целях «не первостепенной важности». Согласно заявлению правительства, теперь Норвегия будет пропускать только граждан РФ, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Ранее стало известно, что Россия и Сент-Люсия в скором времени договорятся о безвизовых поездках между странами. Глава Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов отметил, что дата и место подписания соглашения будут определены позднее. Москва продолжает работать над безвизовыми поездками и в другие страны, россиян проинформируют о новых соглашениях по мере выхода на их подписание, констатировал он.

До этого представители российского МИД информировали, что ведомство ведет переговоры с африканскими странами об упрощении визовых процедур. Сегодня подобные соглашения действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.