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29 июля 2025 в 15:51

Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года

МИД: Россия примет меры для защиты рыболовства при отказе Норвегии от соглашения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва примет меры для защиты отечественного рыболовства, если Норвегия не будет готова вернуться к выполнению соглашения 1976 года, сообщил МИД России в пресс-релизе на сайте ведомства. В министерство вызвали временного поверенного в делах европейской страны Р. А. Йохансена, которому вручили ноту протеста. Причиной стали ограничения со стороны Норвегии в отношении российских рыболовных судов.

В случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут предприняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства, — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве указали, что меры норвежской стороны представляют собой грубое нарушение двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, которые подрывают многолетнюю эффективную систему работы промысла в Баренцевом и Норвежском морях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О рыболовстве», согласно которым вводится спецрежим федерального госконтроля в этой сфере. Инициатива призвана сохранить водные биологические ресурсы.

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