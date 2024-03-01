Володин потребовал от ФРГ ответа за обсуждение атаки на Крымский мост Володин проведет заседание ГД из-за обсуждаемого в ФРГ удара по Крымскому мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Обсуждение высокопоставленных офицеров бундесвера ударов по Крымскому мосту требует серьезного реагирования, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Госдумы в марте, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он считает правильным направить в бундестаг требование провести расследование в связи с такими обсуждениями.

После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы. Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование, — написал он.

Володин подчеркнул, что запись разговора офицеров бундесвера обязывает немецкую сторону дать объяснения по ряду вопросов. Среди таких: понесут ли эти офицеры наказание и знает ли канцлер Олаф Шольц, что такие действия потребуют от России нанести ответный удар. Вместе с тем, думский спикер задался вопросом, какими решениями ФРГ руководствовались военные бундесвера во время обсуждения планов удара по инфраструктуре России.

1 марта главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попало аудио, на котором высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают, как им разбомбить Крымский мост. По ее словам, кроме атаки на мост, немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь поинтересовалась, что об этом разговоре думает ее немецкая коллега Анналена Бербок. Она отметила, что у немецкой прессы появился шанс доказать свою независимость и задать вопросы властям ФРГ.