Россия одобрила соглашение о взаимном признании образования с ЛНР Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования с ЛНР

Фото: Администрация города Луганска/vk.com

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и ЛНР, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что это решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания образования, квалификаций и учёных степеней.

Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и учёных степеней, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что дипломы выпускников вузов ДНР будут признаваться на территории России. До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что выпускники школ региона хотят попробовать поступить в российские вузы. Он также отметил, что некоторые из них в этом году попытаются сдать ЕГЭ по российским требованиям.