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04 августа 2025 в 17:54

Пушков указал на верный признак кризиса партийной системы США

Сенатор Пушков связал низкий уровень доверия к партиям США с кризисом системы

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Соединенных Штатах наблюдается рекордно низкий уровень доверия к главным партиям, написал в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, это говорит о кризисе американской партийной системы.

В США наблюдается кризис партийной системы, выражающийся в самом низком в современной истории уровне доверия к главным партиям страны, — убежден Пушков.

Он обратил внимание, что низкий рейтинг имеет как Демократическая, так и Республиканская партия США. Последнюю спасает лишь то, что ее рейтинг в 33% немного выше, чем 28% у оппонента. При этом, по словам Пушкова, демократы не имеют ни убедительных лидеров, ни тем, которые могли бы помочь им улучшить позиции.

Ранее Пушков констатировал, что угрозами введения санкций США не смогли убедить Китай отказаться от российской нефти. По его словам, Вашингтону не удалось финансово обескровить Москву, поскольку Пекин является одним из главных покупателей ее энергоресурса.

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Алексей Пушков
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