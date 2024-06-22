Роскомнадзору передали полномочий Минцифры по блокировке «зеркал» Путин передал полномочия Минцифры по блокировке копий сайтов Роскомнадзору

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор наделяется полномочиями по блокировки копий запрещенных сайтов. Ранее соответствующие обязанности были закреплены за Минцифры. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решение о признании сайта «зеркалом». Указ направлен на сокращение времени, в течение которого доступ к запрещенному ресурсу будет ограничен.

Также закон подразумевает запрет на выдачу в поисковой системе сведений о копиях запрещенных сайтов. Речь идет, в том числе о тех, операторах, которые публикуют рекламу для пользователей не только из России.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки зарубежных звонков в стране по умолчанию. В надзорном органе уточнили, что такая работа ведется на фоне многократного роста мошеннических звонков, в том числе с Украины. При использовании такой меры абонент сможет выбирать, принимать или не принимать вызовы из-за рубежа. Россиянам удастся оградить себя от звонков из других стран или пообщаться с живущими за границей абонентами из списка контактов в телефоне, подчеркнули в ведомстве.