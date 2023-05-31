Роскомнадзор включил новые соцсети в реестр РКН включил «Дзен», Rutube и Twitch в реестр контроля за соблюдением законов

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор включил в реестр социальных сетей новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch, сообщается на сайте ведомства. Владельцам ресурсов 31 мая направили уведомления об их занесении в базу с указанием требований законодательства.

С февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи, — напомнили в РКН.

Регулятор привел статистику, согласно которой в 2023 году, по состоянию на май, в рамках взаимодействия с соцсетями были удалены и или заблокированы 59 670 материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный или пронаркотический контент. За 2022 год были выполнены требования РКН в отношении 98 395 таких публикаций, в 2021-м — 89 294.

В реестр, который РКН ведет для соблюдения закона, ранее были включены «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу» и Pinterest. Еще две запрещенные соцсети были исключены из реестра.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Роскомнадзору составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ. Предприниматели направили в ведомство соответствующее обращение, ссылаясь на жалобы от телеканалов и радиостанций.