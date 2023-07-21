Росгвардейцам запретили публиковать фото в Сети и СМИ Госдума приняла закон о запрете публикации фотографий и видео в Сети сотрудниками Росгвардии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий введение запрета для сотрудников Росгвардии на публикацию фотографий в СМИ и сети «интернет». Ограничение также распространяется на публикацию видеозаписей и иной информации о военнослужащих, сотрудниках и гражданском персонале ведомства, в том числе уволенных. Кроме того, запрещается публикация сведений о семьях сотрудников Росгвардии, говорится в тексте закона, опубликованном в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» информацию о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, — говорится в тексте закона.

Новый закон также дает гражданам, находящимся в запасе, право на прохождение службы в Росгвардии в случае объявления мобилизации. При этом подчеркивается, что таким правом наделяются только те лица, которые уже работали в ведомстве и обладают специальным званием полиции. В случае отказа от службы в Росгвардии по мобилизации гражданин будет призван на военную службу.

Президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов ранее поддержал запрет на публикацию информации о росгвардейцах. По его словам, потребность в таком законе возникла уже давно, так как он способен защитить сотрудников, участвующих в специальной военной операции на Украине.