Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела Песков: Путину сообщат, что житель Донецка покинул встречу с ним из-за обстрела

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину сообщат, что участник встречи с российским лидером — инвалид-колясочник Вадим Серик из Донецка — был вынужден покинуть мероприятие ввиду обстрелов города, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

На видеозаписи, запечатлевшей встречу президента с инвалидами и представителями общественных организаций, показано, как Серик в спешном порядке покидает помещение, в котором он находился в момент дискуссии.

Обязательно информируем его об этом, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что встреча Путина с правозащитниками, запланированная на 7 декабря, состоится. По его словам, в данный момент мероприятие находится в стадии подготовки. Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Бонд рассказал о том, что эта встреча пройдет в онлайн-формате.