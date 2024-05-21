Путин уволил своего советника по культуре Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Владимира Толстого. Указ опубликован на портале правовой информации.

Толстой занимал должность советника президента по культуре с 2012 года. Также с 2019 года он возглавлял Совет при президенте России по русскому языку.

Днем ранее Путин освободил от должности своего советника Александру Левицкую. Она занимала этот пост с 2013 года. Пока неизвестно, чем займется Левицкая после увольнения. До вступления в должность советника Путина Левицкая была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замглавы Минэкономразвития, замминистра здравоохранения и социального развития.

До этого Путин подписал указ, которым утвердил новый состав правительства. Он переназначил Михаила Мишустина премьер-министром России. Он станет председателем правительства РФ во второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года.

Также глава государства назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Согласно указу Путина, Денис Мантуров стал первым зампредом правительства. Кроме того, российский лидер переназначил Дмитрия Пескова своим пресс-секретарем и замглавы администрации президента РФ.