Стал известен новый состав правительства Путин утвердил новый состав правительства России

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства назначил на должности новых министров и вице-премьеров, кто-то сохранил должности.

Как и в прошлом составе, в новом правительстве будет один первый вице-премьер и девять заместителей главы кабмина. Согласно указу Путина, Денис Мантуров стал первым зампредом правительства. Должности замглавы правительства заняли Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Алексанлр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков оставили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров сохранил должность министра иностранных дел РФ. Главой Минюста назначили Константина Чуйченко. Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли. Экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Министерство спорта.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Он станет председателем правительства РФ второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года.