Путин переназначил Пескова своим пресс-секретарем

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков переназначен пресс-секретарем президента России. Соответствующий указ 14 мая подписал глава государства Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Песков находится на этом посту с 2012 года.

Своими указами глава государства назначил: Пескова Дмитрия Сергеевича — заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарем президента Российской Федерации, — сказано в указе.

Главой администрации российского президента назначен Антон Вайно. Первыми его заместителями стали Алексей Громов и Сергей Кириенко. Пост замглавы администрации занял Максим Орешкин.

Путин 10 мая переназначил Михаила Мишустина премьер-министром России. После этого глава кабмина получил право сформировать новое правительство. Мишустин станет председателем правительства РФ второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года.

На посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев. Среди других заместителей председателя правительства значатся Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.