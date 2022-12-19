Путин утвердил 16 ноября Днем самбо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самбо

Президент России Владимир Путин утвердил 16 ноября Днем самбо, следует из указа, опубликованного на сайте Правовой информации. Согласно документу, российский глава принял такое решение в целях развития и популяризации прикладного единоборства.

В целях популяризации и развития самбо постановляю: 1. Установить День Самбо и отмечать его 16 ноября, — сказано в тексте документа.

Ранее президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что спортсмены первой сборной России не получали повесток из военкомата в связи с объявленной в РФ частичной мобилизацией. Он также указал, что самбистам оформят бронь.

До этого Федерация самбо Украины сообщила, что национальная сборная страны не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия команд из России и Белоруссии. Ее представители также обвинили Международную федерацию самбо (FIAS) в игнорировании требований украинской стороны о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.