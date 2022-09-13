Сборная Украины не выступит на ЧЕ по самбо из-за России Сборная Украины не выступит на ЧЕ по самбо из-за участия России и Белоруссии

Фото: Национальная федерация самбо Украины (НФСУ)/vk.com

Сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия команд из России и Белоруссии, о чем сообщила Федерация самбо Украины. Ее представители также обвинили Международную федерацию самбо (FIAS) в игнорировании требований украинской стороны о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Украина призывает самбистов не участвовать в чемпионатах Европы по серьгам юношей и девушек, юниоров и юниоров, мужчин и женщин, где выступят российские и белорусские спортсмены, — гласит сообщение организации.

Соревнования пройдут 14–19 ноябре в городе Нови-Сад (Сербия). Российские и белорусские самбисты смогут выступить, так как Международная федерация самбо допустила спортсменов из этих стран к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

В июне украинские дзюдоисты решили бойкотировать все международные соревнования из-за допуска россиян на турнир в Монголии. Международная федерация дзюдо (IJF) также допустила до международных соревнований российских спортсменов в нейтральном статусе.

27 февраля IJF приостановила полномочия российского лидера Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации. Путин получил сертификат полномочий почетного президента IJF в 2008 году.