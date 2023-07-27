Путин сделает заявление для СМИ по итогам саммита Россия — Африка Песков: 28 июля Путин подведет итоги саммита Россия — Африка

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Президент Владимир Путин выступит с заявлением для СМИ и подведет итоги работы форума Россия — Африка, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что российско-африканский саммит пройдет 28 июля.

Сама встреча в верхах — то, что называется саммитом, это будет завтра. <...> Президент в своем заявлении для СМИ об этом (об итогах саммита. — NEWS.ru) расскажет. Заявление будет в пятницу, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что выступление российского лидера на форуме начнется в ближайшее время. По словам Пескова, речь в нем пойдет о возрастающей роли африканского континента в международных делах, его потенциале в плане экономики и инвестиций, а также о готовности к взаимодействию с Россией и поиске соответствующих путей.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге. В нем примут участие делегации из 49 стран и региональных объединений, включая 17 глав африканских государств — Египта, Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии и других. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится с каждым из 17 глав африканских стран отдельно.