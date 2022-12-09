Путин: России предрекали резкий спад экономики, но сильно ошиблись

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России предрекали резкий спад экономики на 20%, но эти прогнозы оказались ошибочными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи ЕАЭС в Бишкеке. По словам главы государства, спад составил только 2,9%.

Нам предрекали спад экономики на 20%. Спад есть, но на 2,9%. Они сильно ошиблись. Мы не ошиблись. Нельзя сказать, что у нас все очень хорошо, но ситуация лучше, чем во многих других странах по целому ряду показателей, — сказал Путин.

Лидер страны также отметил тренд на снижение инфляции в России.

6 декабря президент сообщил, что в РФ уровень инфляции ниже, чем был до проведения специальной военной операции на Украине. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что санкции против РФ наносят очевидный вред европейским странам. По его мнению, отрицать это «непрофессионально».

30 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство контролирует уровень инфляции в стране. По его словам, госзаимствования на рынке не оказывают влияния на рост и динамику изменения цен.